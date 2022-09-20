Вчера, 19 сентября, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» были уничтожены.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, мостах и альтернативных переправах — понтонах и баржах.
Подтвержденные потери врага составляют:
Также уничтожен склад вражеских боеприпасов в Правдино.
Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили переправу российских войск, которую те навели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.
Вчера, 19 сентября, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» были уничтожены.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, мостах и альтернативных переправах — понтонах и баржах.
Подтвержденные потери врага составляют:
Также уничтожен склад вражеских боеприпасов в Правдино.
Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили переправу российских войск, которую те навели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.