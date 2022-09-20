Вчера, 19 сентября, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30» были уничтожены.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, мостах и альтернативных переправах — понтонах и баржах.

Подтвержденные потери врага составляют:

90 оккупантов

3 танка

8 единиц другой авто-бронетехники

3 гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»

4 самоходных 152 мм «Акации»

2 самоходных пушки «Гиацинт-С»

6 реактивных систем залпового огня «Град».

Также уничтожен склад вражеских боеприпасов в Правдино.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили переправу российских войск, которую те навели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.