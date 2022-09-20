Украинские защитники уничтожили переправу, которую российские войска навели через Днепр между городом Новая Каховка и поселком Козацкое в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Вместе с переправой была утоплена очередная баржа россиян, загружена вооружением, техникой и военными.

«Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Козацкого, успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огненное поражение, пополнила подводный флот оккупантов», — говорится в сообщении.