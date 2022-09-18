Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантов на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

— Продырявленный «сосуд» отправлен по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом, — говорится в сообщении.

По словам командования, ВСУ обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

Как отмечают в ОК, действия украинских военных разрушили оккупантам планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить.

Согласно сообщению, всего украинские военные за сутки уничтожили на юге 62 оккупанта и 5 единиц бронированной техники.

По словам командования, ситуация на южном фронте стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.

— Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения, говорят в ОК.

Так, оккупанты снова силами к взводу при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники проводили штурмовые действия, но успеха не имели. Они потеряли две боевые машины десанта и треть живой силы и отступили.

В течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по украинским позициям и тергромадам вдоль линии фронта.

В то же время украинская авиация нанесла три удара по врагу и уничтожила 2 российских беспилотника-разведчика оперативно-тактического уровня. А ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили в сутки более 320 огневых задач.

Напомним, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ разбили вражеский пункт управления в самом Херсоне , а также нанесли удар по понтонной переправе вблизи Садового, которая для россиян была альтернативной.