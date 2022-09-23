Оккупанты организовали центры подготовки к псевдореферендумам в помещениях со скоплением гражданского населения, чтобы избежать обстрела со стороны украинских Силы обороны.

Об этом сообщает пресс- служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

— Чтобы избежать поражения артиллерией украинских сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения, — говорится в сообщении.

В частности, по информации разведки, в оккупированном Мариуполе «штаб подготовки к референдуму» развернут в одном из торговых центров.

Как сообщалось, инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории общины.