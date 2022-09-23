Инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденно оставивших дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум, который РФ проводит на территории громады.

Видеозапись обращения снигиревцев находится в распоряжении «НикВести».

— Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения «референдума» в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снигиревский край всегда был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть. Призываем жителей Снигиревки и близлежащих сел, Снигиревской громады не идти на референдум и не участвовать в незаконном проведении референдума. Слава Украине! — отметили снигиревцы.

Отметим, что сегодня на оккупированных территориях Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей начинаются референдумы о вхождении в состав России, сообщают пропагандистские СМИ. Они продолжатся до понедельника включительно.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».

Напомним, бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, выполняющий обязанности председателя оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «в восторге от референдума», который вскоре планирует проводить Россия.

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.

На сегодняшний день во временно оккупированной Снигиревке Николаевской области остается около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации».