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Недавно российский националист депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию вооруженных сил России на Росгвардию.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
— Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности тыла в Украине и способствуют проведению референдумов по присоединению оккупированных территорий, — говорится в сообщении.
В британской разведке подчеркнули, что силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.
— Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет иметь особую нагрузку. Существует реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом, говорится в сообщении британской разведки.
Как сообщалось, в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако , вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.
Недавно российский националист депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию вооруженных сил России на Росгвардию.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
— Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности тыла в Украине и способствуют проведению референдумов по присоединению оккупированных территорий, — говорится в сообщении.
В британской разведке подчеркнули, что силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.
— Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет иметь особую нагрузку. Существует реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом, говорится в сообщении британской разведки.
Как сообщалось, в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако , вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.