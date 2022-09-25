Недавно российский националист депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию вооруженных сил России на Росгвардию.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

— Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности тыла в Украине и способствуют проведению референдумов по присоединению оккупированных территорий, — говорится в сообщении.

В британской разведке подчеркнули, что силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.

— Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет иметь особую нагрузку. Существует реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом, говорится в сообщении британской разведки.

Как сообщалось, в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако , вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.