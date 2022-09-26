В понедельник, 26 сентября, в одной из школ русского Ижевска произошла стрельба. По последним данным, во время стрельбы погибли 10 человек, в том числе пятеро детей.

В российских СМИ сообщается о стрельбе в школе №88, которая началась на уроке. Неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

По предварительным данным, в результате стрельбы в ижевской школе скончался охранник. Также известно о по меньшей мере 10 раненых, среди них дети. Сам мужчина застрелился.

— Во время стрельбы в ижевской школе пострадали не менее 10 человек. Большинство из них – первоклассники. Дети получили травмы, в том числе выпрыгивая из окон. Напавший на школу мужчина застрелился в 403 кабинете на четвертом этаже, — пишет Baza.

Напомним, что в Казани произошло нападение на школу 11 мая 2021 года. Во время учебного дня два человека ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек.