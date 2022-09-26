|Швидкість вітру:
|6.3 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця:
|18:43
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|18:49
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но увеличила использование иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
Об этом в эфире Белсата сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сот таких беспилотников.
ВСУ учатся противодействовать иранским дронам. Для борьбы с ними используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки и средства РЭБ.
— Восемь из десяти среди первых были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается, – сказал Юрий Игнат.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.
Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но увеличила использование иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».
Об этом в эфире Белсата сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сот таких беспилотников.
ВСУ учатся противодействовать иранским дронам. Для борьбы с ними используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки и средства РЭБ.
— Восемь из десяти среди первых были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается, – сказал Юрий Игнат.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.