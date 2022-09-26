Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но увеличила использование иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».

Об этом в эфире Белсата сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, Иран мог поставить РФ несколько сот таких беспилотников.

ВСУ учатся противодействовать иранским дронам. Для борьбы с ними используют стрелковое оружие, пулеметы, зенитные установки и средства РЭБ.

— Восемь из десяти среди первых были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается, – сказал Юрий Игнат.

Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.