Когда россияне имитировали проведение своего фейкового «референдума» в городе Берислав Херсонской области, они буквально выбивали двери у некоторых местных, чтобы они под прицелом «проголосовали».

Об этом пишет издание The Wall Street Journal с опорой на свидетеля подобного поведения оккупантов.

Так, бериславец подтвердил, что россияне ходили от дома к дому демонстративно с оружием в руках, заставляя людей вроде бы поддерживать идею «присоединения к России».

— Я лично видел мужчину, который голосовал у ворот, над ним стояли двое россиян. Они приходили и вышибали ворота. Мы не выходили, но видели все это через окна, – объяснил мужчина.

Ранее сообщалось, на псевдореферендуме в Мариуполе «проголосовали» лишь 20% жителей города.