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Когда россияне имитировали проведение своего фейкового «референдума» в городе Берислав Херсонской области, они буквально выбивали двери у некоторых местных, чтобы они под прицелом «проголосовали».
Об этом пишет издание The Wall Street Journal с опорой на свидетеля подобного поведения оккупантов.
Так, бериславец подтвердил, что россияне ходили от дома к дому демонстративно с оружием в руках, заставляя людей вроде бы поддерживать идею «присоединения к России».
— Я лично видел мужчину, который голосовал у ворот, над ним стояли двое россиян. Они приходили и вышибали ворота. Мы не выходили, но видели все это через окна, – объяснил мужчина.
Ранее сообщалось, на псевдореферендуме в Мариуполе «проголосовали» лишь 20% жителей города.
Когда россияне имитировали проведение своего фейкового «референдума» в городе Берислав Херсонской области, они буквально выбивали двери у некоторых местных, чтобы они под прицелом «проголосовали».
Об этом пишет издание The Wall Street Journal с опорой на свидетеля подобного поведения оккупантов.
Так, бериславец подтвердил, что россияне ходили от дома к дому демонстративно с оружием в руках, заставляя людей вроде бы поддерживать идею «присоединения к России».
— Я лично видел мужчину, который голосовал у ворот, над ним стояли двое россиян. Они приходили и вышибали ворота. Мы не выходили, но видели все это через окна, – объяснил мужчина.
Ранее сообщалось, на псевдореферендуме в Мариуполе «проголосовали» лишь 20% жителей города.