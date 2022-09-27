В оккупированном Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч человек. Лишь каждый пятый житель, оставшийся в городе, проголосовал на псевдореферендуме оккупантов.

Об этом сообщил на брифинге городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ .

— В Мариуполе до войны было 541 тысяча человек, сегодня там держат более 100 тысяч населения. Можем ли мы сегодня говорить о большинстве людей? Большинство мариупольцев находятся на подконтрольной Украине – более 200 тысяч человек. Это нельзя назвать референдумом, это социологический опрос, – сказал он.

Вадим Бойченко подчеркнул, что люди с автоматами приходят в каждый дом и «просят» принять участие в «голосовании».

— Люди идут на это вынужденно. Это 20% тех 100 тысяч, которых они принудительно удерживают в Мариуполе. Это может быть инструментом демократии? – говорит Вадим Бойченко.

Мэр призвал жителей оккупированного города пытаться как можно быстрее уехать.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконной основе российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.