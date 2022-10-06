Украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.
Граждане Украины заставляют проходить на границе «фильтрацию» и допросы, а ночевать им приходится в самодельных халабудах, сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Кризис на границе РФ с ЕС начался на прошлой неделе — об очередях стало известно 27 сентября. Появилась информация, что сотни украинцев медленно пропускают на выезд в Европу. Некоторые люди построили палатки, где ночуют.
При этом власти вместо укрытия для беженцев развернули у границы мобильные призывные пункты. Задержки с пропуском украинцев объясняют тем, что пытаются вывезти запрещенные предметы.
Ситуацию на границе в Псковской области уже назвали гуманитарной катастрофой, а отношение к украинским беженцам – бесчеловечным.
В области есть пять КПП – два на границе с Эстонией и три – на границе с Латвией.
Отсутствие помощи для украинцев было по указанию российских чиновников, рассказал журналистам один из оппозиционных политиков, помогающий людям на границе.
По его информации, в очередях много попавших в РФ после начала войны. Они проживали в пунктах временного размещения. Некоторые из них не скрывают, что с территории Европы собираются вернуться в Украину.
Многие приехали автобусами и оказались под открытым небом в километровых очередях, другие прибыли своими автомобилями. Некоторым украинцам пришлось ждать пропуска за границу до 7 дней. При этом пограничники запрещали им ставить палатки, поэтому беженцы покупали полиэтилен и создавали шалаши, в которых спали.
Беженка из Донецкой области, которой исполнилось 83 года, пережила в очереди инфаркт. Она ехала к дочери, проживающей в Великобритании.
После того, как появились фотографии очередей, начался сбор средств — деньги перечислялись из разных стран, для украинцев организовали доставку горячей пищи. Волонтеры начали привозить питание и одеяла, дождевики.
Эстонская сторона подготовилась к приему украинцев — беженцам сразу дают еду, горячее питье, увозят в теплые помещения, где можно поспать и отдохнуть.
При этом эстонские пограничники отмечают, что украинцы прибывают очень уставшие и замерзшие, некоторые с обморожениями.
«После обычного пограничного контроля мы предлагаем им всю возможную помощь — даем теплое питье и еду и теплое место жительства, пока они не уедут или их не подберут», — отмечают в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.
Между тем, пограничный пункт в Латвии уже раскритиковали за отсутствие элементарных условий. Трейлер и небольшая палатка — единственная на данный момент крыша для групп украинских беженцев, ежедневно прибывающих в Латвию через пункт пограничного контроля Гребнева после нескольких дней ожидания на границе в России, сообщает press. lv.
«Сотни украинских беженцев продолжают ежедневно пересекать латвийскую границу, замерзшие, в легкой одежде, морально измученные российскими пограничниками», — пишет издание.
Ранее стало известно, что Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев.
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Украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.
Граждане Украины заставляют проходить на границе «фильтрацию» и допросы, а ночевать им приходится в самодельных халабудах, сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Кризис на границе РФ с ЕС начался на прошлой неделе — об очередях стало известно 27 сентября. Появилась информация, что сотни украинцев медленно пропускают на выезд в Европу. Некоторые люди построили палатки, где ночуют.
При этом власти вместо укрытия для беженцев развернули у границы мобильные призывные пункты. Задержки с пропуском украинцев объясняют тем, что пытаются вывезти запрещенные предметы.
Ситуацию на границе в Псковской области уже назвали гуманитарной катастрофой, а отношение к украинским беженцам – бесчеловечным.
В области есть пять КПП – два на границе с Эстонией и три – на границе с Латвией.
Отсутствие помощи для украинцев было по указанию российских чиновников, рассказал журналистам один из оппозиционных политиков, помогающий людям на границе.
По его информации, в очередях много попавших в РФ после начала войны. Они проживали в пунктах временного размещения. Некоторые из них не скрывают, что с территории Европы собираются вернуться в Украину.
Многие приехали автобусами и оказались под открытым небом в километровых очередях, другие прибыли своими автомобилями. Некоторым украинцам пришлось ждать пропуска за границу до 7 дней. При этом пограничники запрещали им ставить палатки, поэтому беженцы покупали полиэтилен и создавали шалаши, в которых спали.
Беженка из Донецкой области, которой исполнилось 83 года, пережила в очереди инфаркт. Она ехала к дочери, проживающей в Великобритании.
После того, как появились фотографии очередей, начался сбор средств — деньги перечислялись из разных стран, для украинцев организовали доставку горячей пищи. Волонтеры начали привозить питание и одеяла, дождевики.
Эстонская сторона подготовилась к приему украинцев — беженцам сразу дают еду, горячее питье, увозят в теплые помещения, где можно поспать и отдохнуть.
При этом эстонские пограничники отмечают, что украинцы прибывают очень уставшие и замерзшие, некоторые с обморожениями.
«После обычного пограничного контроля мы предлагаем им всю возможную помощь — даем теплое питье и еду и теплое место жительства, пока они не уедут или их не подберут», — отмечают в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.
Между тем, пограничный пункт в Латвии уже раскритиковали за отсутствие элементарных условий. Трейлер и небольшая палатка — единственная на данный момент крыша для групп украинских беженцев, ежедневно прибывающих в Латвию через пункт пограничного контроля Гребнева после нескольких дней ожидания на границе в России, сообщает press. lv.
«Сотни украинских беженцев продолжают ежедневно пересекать латвийскую границу, замерзшие, в легкой одежде, морально измученные российскими пограничниками», — пишет издание.
Ранее стало известно, что Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев.