Украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.

Граждане Украины заставляют проходить на границе «фильтрацию» и допросы, а ночевать им приходится в самодельных халабудах, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Кризис на границе РФ с ЕС начался на прошлой неделе — об очередях стало известно 27 сентября. Появилась информация, что сотни украинцев медленно пропускают на выезд в Европу. Некоторые люди построили палатки, где ночуют.

При этом власти вместо укрытия для беженцев развернули у границы мобильные призывные пункты. Задержки с пропуском украинцев объясняют тем, что пытаются вывезти запрещенные предметы.

Ситуацию на границе в Псковской области уже назвали гуманитарной катастрофой, а отношение к украинским беженцам – бесчеловечным.

В области есть пять КПП – два на границе с Эстонией и три – на границе с Латвией.

Отсутствие помощи для украинцев было по указанию российских чиновников, рассказал журналистам один из оппозиционных политиков, помогающий людям на границе.

По его информации, в очередях много попавших в РФ после начала войны. Они проживали в пунктах временного размещения. Некоторые из них не скрывают, что с территории Европы собираются вернуться в Украину.

Многие приехали автобусами и оказались под открытым небом в километровых очередях, другие прибыли своими автомобилями. Некоторым украинцам пришлось ждать пропуска за границу до 7 дней. При этом пограничники запрещали им ставить палатки, поэтому беженцы покупали полиэтилен и создавали шалаши, в которых спали.

Беженка из Донецкой области, которой исполнилось 83 года, пережила в очереди инфаркт. Она ехала к дочери, проживающей в Великобритании.

После того, как появились фотографии очередей, начался сбор средств — деньги перечислялись из разных стран, для украинцев организовали доставку горячей пищи. Волонтеры начали привозить питание и одеяла, дождевики.

Эстонская сторона подготовилась к приему украинцев — беженцам сразу дают еду, горячее питье, увозят в теплые помещения, где можно поспать и отдохнуть.

Пункт для беженцев на эстонской границе

При этом эстонские пограничники отмечают, что украинцы прибывают очень уставшие и замерзшие, некоторые с обморожениями.

«После обычного пограничного контроля мы предлагаем им всю возможную помощь — даем теплое питье и еду и теплое место жительства, пока они не уедут или их не подберут», — отмечают в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

Между тем, пограничный пункт в Латвии уже раскритиковали за отсутствие элементарных условий. Трейлер и небольшая палатка — единственная на данный момент крыша для групп украинских беженцев, ежедневно прибывающих в Латвию через пункт пограничного контроля Гребнева после нескольких дней ожидания на границе в России, сообщает press. lv.

«Сотни украинских беженцев продолжают ежедневно пересекать латвийскую границу, замерзшие, в легкой одежде, морально измученные российскими пограничниками», — пишет издание.