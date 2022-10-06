Из так называемого казачьего отряда под названием «Дон», дислоцировавшегося в Херсоне, сбежала группа вооруженных россиян.

Об этом сообщило Радио Свобода.

Под Херсоном отказались погибать 13 захватчиков - они захватили оружие с боеприпасами, сели на автомобили и уехали в сторону Крыма.

Беглецов уже объявили в розыск и назвали крайне опасными. Российским правоохранительным органам предлагается соблюдать осторожность, поскольку дезертиры « вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами ».

В пояснении к ориентированию россияне указали, что беглецы « имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области ».

Сегодня сообщалось, что ВСУ освободили уже более 400 квадратных километров Херсонщины от захватчиков.