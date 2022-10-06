Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров.

Об этом в четверг 6 октября рассказала руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Center.

— Развитие очень динамичное, вы можете это видеть из открытых источников, карт, наших сообщений. Мы предпринимаем активные действия, мы продвигаемся. Есть направления, на которых углубление по линии фронта происходит до 20 километров. Это освобожденные населенные пункты. Уже о восьми мы сообщили только с начала месяца, – сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что люди встречают украинских военных тепло, со слезами счастья на глазах, однако потом начинают рассказывать об ужасах, которые были вынуждены пережить во время оккупации.

— Да, у нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше, – отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач. Они уничтожили еще более 50 оккупантов и 30 единиц вражеской техники.