В минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По результатам работы украинских защитников ориентировочные потери врага составляют:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.
Напомним, ночью, с 5 на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».
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В минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
По результатам работы украинских защитников ориентировочные потери врага составляют:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.
Напомним, ночью, с 5 на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».