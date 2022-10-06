В минувший день, 5 октября, на юге подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили более 350 огневых задач.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По результатам работы украинских защитников ориентировочные потери врага составляют:

58 оккупантов

9 танков

17 единиц автобронетехники

4 крупнокалиберные гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б»

самоходная гаубица «Акация»

миномет

командно-штабная машина

реактивная система залпового огня «Град»

противотанковый ракетный комплекс.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

Напомним, ночью, с 5 на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» юг страны. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».