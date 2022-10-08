В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Пооляк написал, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.