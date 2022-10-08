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В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Пооляк написал, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.
В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Пооляк написал, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.