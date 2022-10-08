Взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь Минобороны сможет обвинить ФСБ в предстоящих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост? Напомню, фура заехала из РФ», — написал он.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Русские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.