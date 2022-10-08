Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.

Об этом заявил подконтрольным Кремлю РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Тем временем крымским туристам продлевают сроки пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов.

Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

«По визуальной оценке одна автомобильная нить из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал он.

Вместе с тем на заправках в Керчи выстраиваются длинные очереди из автомобилей.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.