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Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.
Об этом заявил подконтрольным Кремлю РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Тем временем крымским туристам продлевают сроки пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов.
Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.
«По визуальной оценке одна автомобильная нить из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал он.
Вместе с тем на заправках в Керчи выстраиваются длинные очереди из автомобилей.
Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.
Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
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Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет.
Об этом заявил подконтрольным Кремлю РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Тем временем крымским туристам продлевают сроки пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов.
Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.
«По визуальной оценке одна автомобильная нить из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал он.
Вместе с тем на заправках в Керчи выстраиваются длинные очереди из автомобилей.
Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.
Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.