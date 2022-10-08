Около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные жители.

«Цистерна с топливом, по предварительным данным, горит на одном из участков Крымского моста, судоходные арки не повреждены, сообщил советник главы Крыма», - пишут подконтрольные Кремлю «РИА Новости».

В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено.

Причина взрыва пока неизвестна, однако жители Керчи сообщают, что он был такой силы, что разбудил почти весь город.

На многочисленных фото и видео, публикуемых в сети, видно, что повреждены не только железнодорожные пути, но и автомобильные полосы. Полотно буквально оторвалось и провалилось в воду.

Напомним, ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Украина будет отвоевывать Крым военным путем.

Также он сообщал, что Украина ударит по Керченскому мосту, как только получит необходимое вооружение.

Подобные планы еще весной озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявлял, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подкрепления своей армии.

Также советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, должен быть уничтожен.