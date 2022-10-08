Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Об этом пишут подконтрольные Кремлю «РИА Новости».

Отмечается, что произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

Глава оккупационного «парламента» Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы». Также он пообещал оперативно отремонтировать конструкцию.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Украина будет отвоевывать Крым военным путем.

Также он сообщал, что Украина ударит по Керченскому мосту, как только получит необходимое вооружение.

Подобные планы еще весной озвучивал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявлял, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подкрепления своей армии.

Также советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, должен быть уничтожен.