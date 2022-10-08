Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующих из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста.

Об этом сообщают подконтрольные Кремлю «РИА Новости».

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили в РЖД. Кроме того, продажа билетов на поезда в Крым приостановлена», — говорится в сообщении.

Также росСМИ сообщают о приостановке продажи билетов на автобусы.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Тем временем крымским туристам продлевают сроки пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.