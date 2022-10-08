Путин во время открытия моста в 2018 году

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии «РИА «Новости».

— Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, - отметил он.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Тем временем крымским туристам продлевают сроки пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.