Во многих случаях российские ракеты не достигли запланированных целей, поскольку украинские службы заранее были предупреждены об этих актах терроризма.

Об этом пишет шведская газета SvD со ссылкой на представителя одной из украинских силовых структур.

По данным скандинавской прессы, на этот раз украинские разведчики отработали на оценку "отлично".

– Они попробуют еще. Атаки будут еще. Но на этот раз мы были готовы и накануне вечером были предупреждены разведкой. Мы не спали, а патрулировали всю ночь, – рассказал источник издания среди правоохранителей Украины.

Напомним, в ГУР сделали заявление по массированным ракетным ударам по Украине. Это «фирменный стиль» нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.