Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Утром 13 октября из-под завалов пятиэтажного дома в Николаеве, в который попала российская ракета, достали 11-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ребёнок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь.

Продолжаются поиски еще семи человек.

Всего ночью город был обстрелян восемью ракетами С-300.

Напомним, после часа ночи, 13 октября, Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами.