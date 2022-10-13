Два дорожных работника погибли и еще два человека получили ранения, подорвавшись на минах в Харьковской области 12 октября.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

— В области остается очень высокой минная опасность. Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28 и 21 года. Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины, - рассказал он.

Олег Синегубов также добавил, что за прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины, обстреливая населенные пункты, расположенные недалеко от границы с РФ и линии столкновения.

В частности, захватчики обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.

За сутки с ранениями госпитализировали 62-летнего мужчину в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.

Напомним, 22 сентября неподалеку села Граково в Харьковской области во время ремонтных работ двое сотрудников «Харьковоблэнерго» и сотрудник ГСЧС подорвались на мине. Один человек погиб, двое были ранены.