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Вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», еще по одному воинам Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.
Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. Предварительно пострадавших нет.
Напомним, как военные ведомства, так и мировые СМИ не раз сообщали, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Называли и их конкретные марки (Shahed-136), и вероятное количество заказанных Россией в Иране дронов (2400).
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять ни одним странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне против Украины.
Вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», еще по одному воинам Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.
Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. Предварительно пострадавших нет.
Напомним, как военные ведомства, так и мировые СМИ не раз сообщали, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Называли и их конкретные марки (Shahed-136), и вероятное количество заказанных Россией в Иране дронов (2400).
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять ни одним странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне против Украины.