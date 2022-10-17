Вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Насоедки попадания дрона, фото опубликовало ОК «Юг»

Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», еще по одному воинам Территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в областном центре. Предварительно пострадавших нет.