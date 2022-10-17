Российские войска в очередной раз обстреляли Николаевщину. Пострадали Николаевский и Баштанский районы.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА со ссылкой на ОК «Юг».

Ночью, 16 сентября, около 22:06 враг атаковал город дронами-камикадзе «Shahed-136». Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический состав. На местах попаданий возникли пожары, оперативно локализованные подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительно пострадавших нет.

Вчера, 16 октября, в 16:05 в результате артобстрела населенного пункта Первомайской громады поврежден объект социальной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Также вчера, в 22:51 в результате обстрела дронами-камикадзе «Shahed-136» в Коблевской громаде возник пожар на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Ночью, 17 октября, ориентировочно в 04.20 были обстрелы между двумя населенными пунктами. Попадание по сельскохозяйственному предприятию. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Вчера с 10:00 до 11:00, в 14:00 и в полночь обстрелов подверглись два села Широковской громады. Попадания были по открытым территориям, дорогам и за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Напомним, что вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа «Shahed-136», 11 из которых были уничтожены Силами обороны.