Вечером 17 октября, в 22:19, после вражеской атаки дронами, загорелись два резервуара с непереработанным маслом на территории предприятия в Заводском районе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

По повышенному номеру вызова работали пожарные 1, 2, 3, 4, 5 частей и очередная смена оперативно-координационного центра. В 00:02 пожар локализовали и в 00:10 ликвидировали на площади тысячу квадратных метров.

Также россияне попали в здание производственного цеха в Заводском районе города. Пожарные 3 части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления в 23:15 локализовали и в 00:15 ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров. Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 13 единиц техники и 63 пожарных.

Видео последствий опубликовал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

— Второй раз российские нацисты попали в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины. 17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в Николаеве. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики нашей страны. В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. На этот раз – дронами-камикадзе. Кроме того, сложна ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу. Пожарные боролись с пламенем несколько часов, — написал он.

Как сообщалось, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа Shahed-136, 11 из которых были уничтожены Силами обороны.