В Киеве в результате атаки дронов-камикадзе 17 октября есть попадание в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Сегодня, 17 октября, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города.

Из-за атаки дронов перекрыли движение транспорта между Крещатиком и цирком. В настоящее время горит офисное здание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Всего по состоянию на 9:00 зафиксировано четыре прилета.

– Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Николаевщину. Пострадали Николаевский и Баштанский районы.