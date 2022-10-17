Сегодня утром, 17 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину 42 дронами-камикадзе, Воздушные Силы сбили большинство из них.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский.

— Сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, 36 из них были сбиты, то есть абсолютное большинство дронов, – сказал Денис Монастырский.

Он уточнил, что основной удар пришелся на Киев, впрочем, некоторые дроны атаковали также Сумскую и Днепропетровскую области. В столицу россияне направили около 30 дронов, 25 из которых сбили ВСУ.

Денис Монастырский отметил искусную работу украинских военных и отметил, что устроенная Россией массированная атака не достигла своей цели.

- Эта атака должна была превзойти прошлый понедельник, когда были ракетные обстрелы, но этого не произошло, - подчеркнул Денис Монастырский.

Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.

Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.