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Сегодня утром, 17 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину 42 дронами-камикадзе, Воздушные Силы сбили большинство из них.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский.
— Сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, 36 из них были сбиты, то есть абсолютное большинство дронов, – сказал Денис Монастырский.
Он уточнил, что основной удар пришелся на Киев, впрочем, некоторые дроны атаковали также Сумскую и Днепропетровскую области. В столицу россияне направили около 30 дронов, 25 из которых сбили ВСУ.
Денис Монастырский отметил искусную работу украинских военных и отметил, что устроенная Россией массированная атака не достигла своей цели.
- Эта атака должна была превзойти прошлый понедельник, когда были ракетные обстрелы, но этого не произошло, - подчеркнул Денис Монастырский.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.
Сегодня утром, 17 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину 42 дронами-камикадзе, Воздушные Силы сбили большинство из них.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский.
— Сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, 36 из них были сбиты, то есть абсолютное большинство дронов, – сказал Денис Монастырский.
Он уточнил, что основной удар пришелся на Киев, впрочем, некоторые дроны атаковали также Сумскую и Днепропетровскую области. В столицу россияне направили около 30 дронов, 25 из которых сбили ВСУ.
Денис Монастырский отметил искусную работу украинских военных и отметил, что устроенная Россией массированная атака не достигла своей цели.
- Эта атака должна была превзойти прошлый понедельник, когда были ракетные обстрелы, но этого не произошло, - подчеркнул Денис Монастырский.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибшими супругов, ожидавших ребенка.