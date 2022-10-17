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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, чем может навредить обнародование фотографий сбитых дронов.
Об этом она написала в Телеграмме.
— Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых «Шахедов». Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед, – подчеркнула Анна Маляр.
По ее словам, обнародование фотографий сбитых дронов может навредить в случае, если на снимке виден бортовой номер вражеского объекта. В частности, из этих данных противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели.
Со своей стороны, враждебные средства массовой информации могут использовать этот факт в пропагандистских целях.
— Ну и так же соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому – избегаем бессознательного распространения разведывательной информации, – призвала представительница Минобороны.
Как отметила Маляр, некоторые корреспонденты социальных сетей уже подкорректировали свои утренние сообщения и на фото с обломками сбитых дронов зарисовали номера «шахедов».
— Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блоггера может стать еще и плохим примером для других рядовых корреспондентов. Поэтому будем бдительны и не давайте врагу то, на что он активно охотится, – подчеркнула Анна Маляр.
Как сообщалось, сегодня утром, 17 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину 42 дронами-камикадзе, Воздушные Силы сбили большинство из них.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, чем может навредить обнародование фотографий сбитых дронов.
Об этом она написала в Телеграмме.
— Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых «Шахедов». Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед, – подчеркнула Анна Маляр.
По ее словам, обнародование фотографий сбитых дронов может навредить в случае, если на снимке виден бортовой номер вражеского объекта. В частности, из этих данных противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели.
Со своей стороны, враждебные средства массовой информации могут использовать этот факт в пропагандистских целях.
— Ну и так же соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон. Поэтому – избегаем бессознательного распространения разведывательной информации, – призвала представительница Минобороны.
Как отметила Маляр, некоторые корреспонденты социальных сетей уже подкорректировали свои утренние сообщения и на фото с обломками сбитых дронов зарисовали номера «шахедов».
— Конечно, фейсбук-страница или телеграмм-канал известного блоггера может стать еще и плохим примером для других рядовых корреспондентов. Поэтому будем бдительны и не давайте врагу то, на что он активно охотится, – подчеркнула Анна Маляр.
Как сообщалось, сегодня утром, 17 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину 42 дронами-камикадзе, Воздушные Силы сбили большинство из них.