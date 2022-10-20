Североатлантический Альянс получил информацию, указывающую на иранское происхождение боевых дронов, которыми Россия атакует мирные города и критическую инфраструктуру Украины.

Об этом сегодня в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с участием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, сообщает Укринформ.

– Я никогда не раскрываю особенности разведки. Но я могу сказать, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет России эти дроны. Мы призываем все государства, включая Иран, не поддерживать российскую преступную войну против Украины. Это агрессивная война. Это война, которая, очевидно, нарушает международное право и является атакой на независимое суверенное государство в Европе, — подчеркнул Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что НАТО и партнеры оказали беспрецедентную помощь для Украины, и дальше продолжают наращивать объемы такой помощи. На прошлой неделе во время встречи в Брюсселе министры обороны объявили о поставках Украине систем противовоздушной обороны. Германия, США, Нидерланды, Франция и другие страны продолжают процесс доставки в Украину современных систем воздушной защиты.

— Ужасные атаки этих дронов, которые мы видели, лишь подчеркивают срочную необходимость нарастить нашу поддержку для Украины. Фундаментально, что мы видим, что эта российская война, война президента Путина, испытывает провал. Вторжением в Украину президент пути совершил большую ошибку. Его заставили покинуть территорию на север вокруг Киева. Когда они начали наступление на Донбасс, это наступление было остановлено храбрыми украинскими войсками. И сейчас украинцы действительно способны вернуть свои территории и освободить украинскую землю. Мы поддерживаем их в таких действиях, – заявил Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Альянс продолжает отслеживать, что именно Иран делает для того, чтобы оказать поддержку России.

— Мы призываем Иран не предоставлять россии ни дроны, ни ракеты. Любая поставка ракет будет очевидным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, — добавил Генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, наносящих удары по Украине.