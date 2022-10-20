В четверг, 20 октября, Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, наносящих удары по Украине.

Об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС в Twitter.

— Санкции по Ирану за рекордно короткое время! После 3 дней переговоров послы ЕС согласовали меры против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в «Официальном журнале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.

Ранее сообщалось, что Иран направит в Россию инструкторов по использованию дронов-камикадзе. Речь идет о подготовке применения Shahed-136 и Arash-2.

Напомним, что за 36 суток украинские защитники сбили 223 «Shahed-136" иранского производства.