Иран направит в Россию инструкторов по использованию дронов-камикадзе. Речь идет о подготовке применения Shahed-136 и Arash-2.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию России советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба, в частности известно о подготовке операторов уже имеющихся дронов Shahed-136 и перспективных Arash-2.