За 36 суток украинские защитники сбили 223 «Shahed-136» иранского производства.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Военные напомнили, что первый дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136 был сбит 13 сентября в городе Купянск.

По состоянию на 19 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих сил обороны Украины уничтожено уже 223 БпЛА этого типа.

— К уничтожению баражирующих боеприпасов «Shahed-136», которые оккупанты маркируют как «Герань-2», привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и пулеметы, — отметили в командовании.

Как сообщалось ранее, ночью с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину беспилотниками -камикадзе типа «Shahed-136».