Ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа «Shahed-136».

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» и один воинами Национальной гвардии Украины.

Ранее стало известно, что западные союзники в ближайшее время поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.