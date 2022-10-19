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Ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа «Shahed-136».
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».
Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» и один воинами Национальной гвардии Украины.
Ранее стало известно, что западные союзники в ближайшее время поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.
Напомним, в разведке сообщили, что Россия сделала несколько заказов иранских дронов, в первой партии - 1750 штук.
Ночью, с 18 на 19 октября, враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа «Shahed-136».
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».
Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» и один воинами Национальной гвардии Украины.
Ранее стало известно, что западные союзники в ближайшее время поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.
Напомним, в разведке сообщили, что Россия сделала несколько заказов иранских дронов, в первой партии - 1750 штук.