Количество систем ПВО, которые нам поставляются, мало для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Кроме того, Россия активно использует иранские дроны, которых заказала несколько партий.

Об этом в интервью « Обозревателю» сказал руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

— Системы ПВО, которые нам поставляются, их количество недостаточно для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Однако наша отечественная оборонная промышленность работает над решением этого вопроса. Кроме того, мы ищем, где можно купить любые системы ПВО в мире… и что-то нам поставляется, – сказал Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов отметил, что факт перехода Российской Федерации на использование иностранных дронов – это уже случай неординарный для России. Этому «способствовала» низкая точность российских ракет, а также малое их число.

Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают, заявил Кирилл Буданов. По многим названиям эта цифра упала уже ниже критического уровня, утверждает он.

– Я имею в виду уровень 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-либо варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но нужно исходить из того, что их достаточное количество сейчас в РФ, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они и рассчитывают, – подчеркнул Кирилл Буданов.

Он привел следующие цифры: количество ракет «Искандер» в России приблизилось к отметке в 13% — имеющиеся запасы в отношении количества к началу полномасштабного вторжения России в Украину. Военной доктриной РФ запрещено опускаться ниже 30%, но война вносит свои коррективы.

Главный разведчик заметил, что первая партия дронов в Иране была заказана в количестве 1750 шт, далее последовали новые заказы, но требует времени их производство и доставка в Россию.

— Они постепенно их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, смогут ли повысить процент уничтожения противодронового ружья из Израиля, Кирилл Буданов сказал, что «к сожалению, это никак не повлияет на эту ситуацию и винтовками здесь вопрос не решишь, нужны серьезные системы ПВО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила, чем может навредить обнародование фотографий сбитых дронов.