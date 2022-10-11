Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Об этом во время саммита Большой семерки по видеосвязи 11 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на военную разведку.

— Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только шахидов Россия заказала в Иране 2400 – по данным нашей разведки, – сказал глава государства.

Он напомнил, что уже второй день Украина страдает от массированных российских ракетных ударов: «Со вчерашнего дня врагом применено уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские шахиды. И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских шахидов». Вот за один час этого утра, как пример: 5:01 - Шахид сбит над Черным морем. 5:11 еще один сбит, 5:13 еще один. 5:28 снова шахид, 5:30 еще шахид, 5:36, 5:49 — два снова шахида. И так почти каждый час! Плюс 28 пусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера».

Президент поблагодарил партнеров за всю уже оказанную «большую и существенную» помощь и в то же время подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин, который сейчас «находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность повысить эскалацию.

В этом контексте Владимир Зеленский заявил о необходимости оборонной поддержки Украины, в частности, путем создания «воздушного щита».

— Когда Украина получит достаточно современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора — ракетные удары — перестанут работать, — подчеркнул президент.

Как сообщалось, россияне продолжают сегодня атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555».

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает , что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.