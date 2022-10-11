Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в телеграмм-канале Виталия Кима.

— Радоваться рано, сейчас большой процент ракет сбивают наши ВСУ. Но есть несколько вариантов: россияне держат в подвалах население специально и выпускают партиями ракеты, чтобы тревога была долго, чтобы истощать морально. Другой вариант – они рассчитывают нашу ПВО, летают, чтобы советовать массово. Это мы тоже понимаем. Ну и третий (вариант, – прим.) – они просто нелогичные идиоты, что тоже, скорее всего, вероятный вариант развития событий, – сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины утром уничтожили 4 вражеских крылатых ракеты Х-101 (Х-555) на юге.