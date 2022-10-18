Западные союзники в ближайшее время поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Берлинском внешнеполитическом форуме.

— НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех, – отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна предоставит Украине огромный пакет военной помощи, в который войдут антидронные системы.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сделала несколько заказов иранских дронов, в первой партии - 1750 штук.