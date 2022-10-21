Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал сегодняшнее задержание директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака в подозрении в государственной измене. По словам мэра, он лично хотел присутствовать при задержании, чтобы «посмотреть этому подонку в глаза».

Об этом Александр Сенкевич сказал в своем видеообращении.

— Сегодня утром я получил информацию от СБУ, что директор одного из КП города сотрудничает с оккупантами. Я лично захотел присутствовать при этом задержании, чтобы посмотреть этому подонку в глаза. Вместе с сотрудниками СБУ мы прибыли на совещание, на котором присутствовал этот чиновник. Сразу скажу, что это было не в городском совете, не в моем кабинете, как пишут некоторые СМИ, потому что у меня с начала войны нет своего кабинета. Мы не находимся и не работаем в городском совете. СБУ вручила подозрение этому работнику и задержала его. Я сразу на том же совещании всем присутствующим под камеру сказал и сейчас повторяю: Так будет со всеми, кто посмеет предать наше государство, — рассказал Александр Сенкевич.

Глава города считает, что за государственную измену должна быть высшая мера наказания.

Как сообщалось, Александр Сагайдак подозревается в том, что «сдавал» врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал русским списки погибших украинских защитников. Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.