В Николаевской области наблюдаются перебои на специальных линиях «101» и «112».

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, для информирования подразделений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:

оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 77-60-28

3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

4 ГПЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

5 ГПЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417

Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151

Баштанка (7 ДПРЧ): 0979708072

Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

Братское (10 ДПРЧ): 0513191101

Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507

Вознесенск (12 ГПРЧ): 0958067655

Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717

Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145

Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530

Воскресенск (16 ГПРЧ): 0639792730

Казанка (17 ГПЧ): 0681535133

Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485

Весняное (19 ДПРЧ): 0680715243

Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0988468306

Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605

Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423

Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697

Напомним, что перебои также наблюдались вчера, 21 октября.