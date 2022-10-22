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В Николаевской области наблюдаются перебои на специальных линиях «101» и «112».
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, для информирования подразделений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:
Напомним, что перебои также наблюдались вчера, 21 октября.
В Николаевской области наблюдаются перебои на специальных линиях «101» и «112».
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, для информирования подразделений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используйте следующие телефоны:
Напомним, что перебои также наблюдались вчера, 21 октября.