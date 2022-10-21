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По причине технических неисправностей временно не работают телефонные линии Службы спасения «101» и «112». При необходимости следует звонить на резервные номера.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
При перебоях на специальных линиях для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:
Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой 2022-2023 средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а сильные морозы не будут длительными.
По причине технических неисправностей временно не работают телефонные линии Службы спасения «101» и «112». При необходимости следует звонить на резервные номера.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
При перебоях на специальных линиях для информирования подразделений о пожарах и ЧС используйте следующие номера телефонов:
Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует, что зимой 2022-2023 средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а сильные морозы не будут длительными.