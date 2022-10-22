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Утром, 22 октября, Российская Федерация снова массированно начала атаковать объекты критической инфраструктуры в разных областях Украины.
В результате ударов в некоторых населенных пунктах исчез свет. В том числе электроснабжения нет в части Николаева, причины пока не известны.
В Одесской области местные телеграмм-каналы сообщили о столбе дыма в результате взрыва. Жители отдельных населённых пунктов информируют, что у них исчез свет.
Взрывы раздались также в Киеве. Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.
ДТЭК сообщает, что в Киевской области сегодня будут стабилизационные отключения света.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщили о взрывах в регионе.
После удара в Хмельницком полностью исчез свет, призвали сделать запасы воды.
«Хмельничане, город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет», — говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.
Кроме того, взрывы прогремели в Ровенской, Луцкой и Черниговской областях.
В Луцке нанесли удар по объекту энергетики, подтвердил городской голова Игорь Полищук. На месте работают спасатели. Жителей просят сделать запас воды. Отсутствует электроснабжение в части города.
В Ровенской области также есть попадания, сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области наблюдаются перебои на специальных линиях «101» и «112».
Утром, 22 октября, Российская Федерация снова массированно начала атаковать объекты критической инфраструктуры в разных областях Украины.
В результате ударов в некоторых населенных пунктах исчез свет. В том числе электроснабжения нет в части Николаева, причины пока не известны.
В Одесской области местные телеграмм-каналы сообщили о столбе дыма в результате взрыва. Жители отдельных населённых пунктов информируют, что у них исчез свет.
Взрывы раздались также в Киеве. Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба напомнил всем жителям о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.
ДТЭК сообщает, что в Киевской области сегодня будут стабилизационные отключения света.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и городской голова Хмельницкого Александр Симчишин сообщили о взрывах в регионе.
После удара в Хмельницком полностью исчез свет, призвали сделать запасы воды.
«Хмельничане, город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет», — говорится в сообщении Хмельницкого городского совета.
Кроме того, взрывы прогремели в Ровенской, Луцкой и Черниговской областях.
В Луцке нанесли удар по объекту энергетики, подтвердил городской голова Игорь Полищук. На месте работают спасатели. Жителей просят сделать запас воды. Отсутствует электроснабжение в части города.
В Ровенской области также есть попадания, сообщил председатель ОВА Виталий Коваль.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области наблюдаются перебои на специальных линиях «101» и «112».