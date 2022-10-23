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Сегодня ночью, 23 октября, россияне снова нанесли удар по Николаеву. В одном из районов города существенные повреждения получила многоэтажка.
Еще одна из ракет попала прямо в жилой дом, сообщает корреспондент «НикВести».
Оперативное командование «Юг» сообщает, что ракеты типа С-300 попали в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Пострадавших нет.
- С-300 в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка. Чудо, что нет пострадавших, говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области.
Сегодня ночью, 23 октября, россияне снова нанесли удар по Николаеву. В одном из районов города существенные повреждения получила многоэтажка.
Еще одна из ракет попала прямо в жилой дом, сообщает корреспондент «НикВести».
Оперативное командование «Юг» сообщает, что ракеты типа С-300 попали в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Пострадавших нет.
- С-300 в пятиэтажку и девятиэтажку рядом. Разбиты автомобили, теплотрасса, детская площадка. Чудо, что нет пострадавших, говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области.