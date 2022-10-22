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Утром 22 октября российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Террористы нанесли массированный удар с акватории Черного моря высокоточными ракетами «Калибр» по объектам критической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

В южных регионах поражено 4 таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, 2 — в Николаевской. В Одесской области 3 человека ранены. По другим объектам подробности уточняются.

Силами противовоздушной обороны во время этой атаки 4 крылатые ракеты сбиты над Одесщиной, 1 — над Николаевщиной.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».