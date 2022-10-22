Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применялась накануне 21 октября.

«Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками. Напомним, как диспетчеры «Укрэнерго» принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений. В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей», — добавили в «Укрэнерго».