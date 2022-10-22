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В субботу утром, 22 октября, российские войска совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.
«Специалисты «Укрэнерго» принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Николаевской области специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения, сообщили мэр Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет.
В субботу утром, 22 октября, российские войска совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» приступят к восстановлению как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.
«Специалисты «Укрэнерго» принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Николаевской области специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения, сообщили мэр Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет.