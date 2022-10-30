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В Сеуле, столице Южной Кореи, количество погибших во время празднования Геловина увеличилось до 151. Еще 82 человека пострадали, 19 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Сеула получили 355 сообщений о пропавших без вести.
Об этом пишет The Korea Times.
Давка произошла в популярном сеульском районе Итхевон. Толпа ринулась в узкую улицу, из-за чего началась большая давка — люди начали терять сознание и падать. Это было первое за три года празднования Геловина после коронавирусных ограничений.
В общей сложности в давке погибли 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них молодые люди около 20 лет. По данным спасателей, среди погибших есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил пятидневный национальный траур.
В Сеуле, столице Южной Кореи, количество погибших во время празднования Геловина увеличилось до 151. Еще 82 человека пострадали, 19 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Сеула получили 355 сообщений о пропавших без вести.
Об этом пишет The Korea Times.
Давка произошла в популярном сеульском районе Итхевон. Толпа ринулась в узкую улицу, из-за чего началась большая давка — люди начали терять сознание и падать. Это было первое за три года празднования Геловина после коронавирусных ограничений.
В общей сложности в давке погибли 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них молодые люди около 20 лет. По данным спасателей, среди погибших есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил пятидневный национальный траур.