КНДР осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.

В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают Национальное телевидение, программы на телефонах.

Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких домах.

Вероятно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.