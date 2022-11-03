КНДР осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.
В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают Национальное телевидение, программы на телефонах.
Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких домах.
Вероятно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
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КНДР осуществила запуск баллистической ракеты над территорией Японии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейские СМИ.
В стране сработала автоматическая система предупреждения, ее сообщения передают Национальное телевидение, программы на телефонах.
Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких домах.
Вероятно, баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане, сообщила японская береговая охрана.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.