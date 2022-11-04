Фото: пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Ночью, 3 ноября, около 23.30 враг обстрелял один из районов Николаева ракетами типа С-300. В результате разрушено складское помещение, повреждено административное здание и стоящие рядом автомобили.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Фото: пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук. Фото: пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Также из-за ракетного удара возник пожар еще одного складского помещения, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Предварительно, без жертв и пострадавших.

На место пожара прибыли очередные караулы 4, 5 государственных пожарно-спасательных частей, очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщает пресс- служба управления.

В 01:37 пожар был ликвидирован на площади в 200 квадратных метров. От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. 3 транспортных средства, которые находились в помещении, уничтожены, еще 10 рядом расположенных повреждены. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Всего от ГСЧС на месте работали 20 пожарных и 4 спецавтомобиля.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, – прим.).